Erzincan'da kayalığa yapılan ev şaşırtıyor

Kemaliye ilçesinde, emekli öğretmen Nermin Taştan'ın hayalini gerçekleştirmek için eşi ile bir kayalığın zirvesine yaptığı ev, şehrin sembollerinden biri haline geldi.

Erzincanlı öğretmen Bekir Taştan, emekli olunca eşi Nermin Taştan'a, yıllarca çalıştıkları İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşıp sakin bir yaşam sürmeyi teklif etti.

KENDİ İMKANLARIYLA YAPTI

Kendisi de öğretmen emeklisi Nermin Taştan'ın Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki kayalıklara ev yapmaları şartıyla bu teklifi kabul etmesi üzerine yıllar önce ilçeye gelen çift, burada bir vadiye ve ilçeye giden karayoluna hakim tepede kendi imkanları ile ev yapmaya başladı.

Taştan ailesi daha sonra insan ve hayvan gücüyle, kum, çimento ile taşları kayalığın alt kısmına taşıyıp ardından ilkel teleferik ile kayalığın tepesine götürerek 2 yıllık bir çalışmayla evi yapmayı başardı. Kayalığın zirvesinde olduğu için 96 basamak ile çıkılan ev, bir süre sonra ilçenin simgeleri arasına girdi.

İLGİ ÇEKİYOR

Özellikle ilçe merkezine gitmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin karayolundan geçerken dikkatini çeken ev, kayalıklar üzerindeki ihtişamlı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı komedi filmi "Düğün Dernek 2"nin bazı sahnelerinin çekildiği ev, turistlerin yanı sıra prodüksiyon şirketlerinin de dikkatini çekiyor.