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    Erzincan'da otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu

    Otomobilin yolun karşısına geçen sürüye çarpması sonucu 5 koyun telef olurken, araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 09:35
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 09:35
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    Erzincan'da otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu

    Erzincan'ın Kemah karayolu Beşsaray köyü içerisinde, S.A.'nın kullandığı 24 AH 638 plakalı otomobil, gecenin karanlığında yolun karşısına geçen koyun sürüsünün arasına daldı.

    5 KOYUN TELEF OLDU

    Kazada otomobilin çarptığı 5 koyun telef olurken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Telef olan hayvanlar yoldan kaldırılırken, otomobil ise çekici yardımıyla götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Araç sürücü S.A., sürü sahibinin ışık tutmadığını iddia ederek “Karanlıktı birden sürünün içine daldım” dedi.

    Erzincan'da otomobil sürüye çarptı; 5 koyun telef oldu

    Erzincan da otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu #1

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