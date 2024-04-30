Erzincan'da nehre uçan otomobil gözden kayboldu: Sürücü son anda kurtuldu Erzincan'da kontrolden çıkarak nehre uçan otomobilin sürücüsü yüzerek canını kurtardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Erzincan'da Kemah kara yolu Söğütözü köyü yakınlarında A.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Karasu Nehri'ne uçtu.

Otomobilden kendi çabasıyla çıkan araç sürücüsü yüzerek kıyıya ulaştı.

Otomobil gözden kayboldu

Otomobil ise bahar yağışları ile debisi artan nehirde bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün durumu iyi

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaybolan otomobili nehir kıyısında aramaya devam etti.