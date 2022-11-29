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- Erzincan'daki yurtta kavga eden gencin kulağı kesildi
Erzincan'daki yurtta kavga eden gencin kulağı kesildi
Erkek öğrenci yurdundaki iki öğrenci arasındaki tartışma kavgayla noktalandı. Olayda kulağı kesilen öğrenci, hastaneye kaldırıldı.
- 29.11.2022 - 10:10
- Güncelleme : 29.11.2022 - 10:44
Erzincan'ın Ulular bölgesindeki erkek öğrenci yurdunda dehşet anlar yaşandı.
Dün gece saatlerinde yaşanan olayda, yurt odasındaki iki öğrenci arasında tartışma çıktı.
İkili arasındaki tartışma alevlenerek tartışmaya dönüştü.
Kulağı kesildi
Kavga sırasında üniversite öğrencisi R.K.(21), kulağına aldığı kesi darbesiyle yaralandı.
R.K., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İHA'nın haberine , olayla ilgili tahkikat başlatıldı.