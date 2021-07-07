Yapımı devam eden caminin kubbesine beton atımı sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan işçileri kurtarmak için zamanla yarışıldı.

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında Fatih Cami inşaatında çökme meydana geldi.

Bin kişilik olan iki katlı caminin kubbesine beton atılması sırasında yaşanan kazada, işçiler harç ve tahta kalıpların altında kaldı.

İşçilerin yardımına, inşaat içinde çalışan iş arkadaşları ve mahalle halkı koştu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerin kurtarılması için zamanla yarışıldı.

3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

İşçiler Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43) ve Okan Bozo (36) enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralı 3 işçi ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum’da cami inşaatı çöktü, işçiler enkaz altında kaldı VİDEO

