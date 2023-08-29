Erzurum'da dedesinin vasiyetini yerine getirdi: Allahuekber Dağı'nda barınak yaptı Şenkaya ilçesinde İsmet Farızoğlu, Osmanlı Ordusu'nun Sarıkamış Harekatı'nda binlerce askerinin donarak ölmesinden etkilenen dedesi Ali Alver'in vasiyeti üzerine, kimse donarak hayatını kaybetmesin diye Allahuekber Dağı zirvesine barınak inşa etti.

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DHA

Allahuekber Dağları'nın eteğinde kurulu Ormanlı Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki İsmet Farızoğlu, dedesi Ali Alver'in vasiyetini yıllar sonra yerine getirdi.

22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihleri arasında yapılan Sarıkamış Harekatı sırasında binlerce askerin donarak şehit olduğu Allahuekber Dağı'nın Yurtlar mevkiine, içerisinde mescidi de bulunan barınak yapan İsmet Farızoğlu, artık kimsenin donmayacağını söyledi.

"Piknikçiler ya da dağcılar burada mola verip dinleniyor"

Mayıs 1915'de araziyi gezen dedesi Ali Alver ile köylülerin dağda donarak şehit olan 10 askeri bulup defnettiklerini ifade eden Farızoğlu, "Dedem, 'Allahuekber Dağı'nda kimse donmasın, oraya bir barınak yap' vasiyetinde bulundu. Dedemin vasiyeti üzerine bölgeye içerisinde mescidi ve olumsuz hava şartlarından koruyacak bir barınak yaptım. Dağda bulunan Şehitler Çeşmesi'ni de biraz aşağı getirdim ve hayvanların da su içmesi için yer yaptım. Yaz aylarında bölgeye gelen piknikçiler ya da dağcılar burada mola verip dinleniyor. Sonbahar ve kış aylarında ise olumsuz hava şartlarına yakalananlar burada korunuyor." diye konuştu.

Haftada bir gün gelip temizlik ve bakımını yaptığı barınağın bahçesine 2 Türk bayrağı asan Farızoğlu, eskiden kullanılan tarım aletlerini de burada sergiliyor.