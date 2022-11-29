Erzurum'da bir hırdavatçı dükkanını duvarını kırarak soyan hırsızlar, delil bırakmamak için güvenlik kamerası ve monitörünü de çaldı

Erzurum’un Mahallebaşı semtinde filmlere konu olacak bir hırsızlık olayı yaşandı. Muhammet Turan isimli vatandaşın hırdavat dükkanına duvarı kırarak giren hırsızlar, arkada delil bırakmamak için güvenlik kamerasını ve monitörünü de çaldı.

Duvarı kırdılar, dükkanı soydular

Hafta sonu kapalı olan dükkana binanın arka sokağında bulunan metruk binalardan ulaşan hırsızlar, dükkanın olduğu duvarı çekiç yardımı ile kırdı. Daha sonra dükkana giren hırsızlar bir miktar para, kozmetik ürünleri, eldiven, güvenlik kamerası ve bilgisayar monitörü çalarak açtıkları delikten dışarı çıktı.

Erzurum’da duvarı delip hırsızlık yaptılar - VİDEO

İş yerine gelen esnaf, deliği fark etti

İHA'nın aktardığına göre; sabahın erken saatlerinde dükkanını açmak için gelen Muhammet Turan ise dükkanının duvarında ki deliği görünce polisi aradı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili soruşturma başlattı.

1 yılda dördüncü kez soyuldu

Öte yandan Dükkan sahibi Muhammet Turan ise aynı olayın bir yılda dördüncü kez yaşandığını belirtirken, sokağın arkasında bulunan metruk binaların suç yuvası haline geldiğini söyledi.