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    Erzurum’da duvarı delip hırsızlık yaptılar

    Erzurum'da bir hırdavatçı dükkanını duvarını kırarak soyan hırsızlar, delil bırakmamak için güvenlik kamerası ve monitörünü de çaldı
    • 29.11.2022 - 02:06
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    Erzurum’da duvarı delip hırsızlık yaptılar

    Erzurum’un Mahallebaşı semtinde filmlere konu olacak bir hırsızlık olayı yaşandı. Muhammet Turan isimli vatandaşın hırdavat dükkanına duvarı kırarak giren hırsızlar, arkada delil bırakmamak için güvenlik kamerasını ve monitörünü de çaldı.

    Duvarı kırdılar, dükkanı soydular

    Hafta sonu kapalı olan dükkana binanın arka sokağında bulunan metruk binalardan ulaşan hırsızlar, dükkanın olduğu duvarı çekiç yardımı ile kırdı. Daha sonra dükkana giren hırsızlar bir miktar para, kozmetik ürünleri, eldiven, güvenlik kamerası ve bilgisayar monitörü çalarak açtıkları delikten dışarı çıktı.

    Erzurum’da duvarı delip hırsızlık yaptılar - VİDEO

    İş yerine gelen esnaf, deliği fark etti

    İHA'nın aktardığına göre; sabahın erken saatlerinde dükkanını açmak için gelen Muhammet Turan ise dükkanının duvarında ki deliği görünce polisi aradı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Erzurum’da duvarı delip hırsızlık yaptılar #1

    1 yılda dördüncü kez soyuldu

    Öte yandan Dükkan sahibi Muhammet Turan ise aynı olayın bir yılda dördüncü kez yaşandığını belirtirken, sokağın arkasında bulunan metruk binaların suç yuvası haline geldiğini söyledi.

    Erzurum’da duvarı delip hırsızlık yaptılar #2

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