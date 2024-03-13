Erzurum'da ehliyetsiz oğlu kaza yapan baba, kazaya karışan sürücüye saldırdı Erzurum'da oğlu S.G.'nin otomobili ile kaza yaptığını duyan Eyüp G., olay yerine gelip, diğer sürücü Erkan A.'ya sopa ile saldırdı.

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DHA

Dün saat 17.30 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde, ehliyetsiz sürücü S.G.'nin(18) kullandığı 25 AY 338 plakalı otomobil, Erkan A.(47) yönetimindeki otomobile çarptı.

Aracına çarpılan sürücüye sopa ile saldırdı

Her iki araçta hasar oluşurken olay yerine gelen S.G.'nin babası Eyüp G.(46), Erkan A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Eyüp G., aracından aldığı sopa ile Erkan A.'ya saldırdı.

Tarafları polis ayırdı, ikisi de şikayetçi oldu

Erkan A. da aracından aldığı çakı ve demir levye ile Eyüp G.'ye karşılık verdi. S.G.'nin "Durun, yapmayın" sözlerine rağmen sakinleşmeyen tarafları, ihbarla gelen polis ayırdı.

Yaralanan Eyüp G. ambulansta tedavi edilirken, taraflar daha sonra polis merkezine gidip, karşılıklı şikayetçi oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)