Erzurum'da otomobille pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

AA
Erzurum'da Mevlüt D.'nin kullandığı pikap, Ahmet T. idaresindeki otomobille Erzurum-Tortum kara yolu Güzelyayla Geçidi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu.
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Müslime D., Zeynep Taş ve 3 kişi yaralandı.
Kurtarılamadı
Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Zeynep T, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
Soruşturma başlatıldı
Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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