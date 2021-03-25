Erzurum’da üzerine kaynar su dökülen çocuk tedavi altına alındı

Kardeşi ile oyun oynarken kaynar su dolu kovaya çarpan 11 yaşındaki Eren’in vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluştu. Eren, sargılarına rağmen hastanede derslerini çalışmayı ihmal etmedi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde anne Hatice Han, oğlunun banyo yapması için sıcak suyu kovanın içine döktü.

11 yaşındaki Eren, kardeşiyle oyun oynarken dengesini kaybedince sıcak su solu kovaya çarparak feci şekilde yandı.

Yüzünde, boynunda ve omzunda birinci ve ikinci derecede yanıklar meydana geldi. Doğubeyazıt’ta ilk müdahalesi yapılan 6’ıncı sınıf öğrencisi Eren, Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

“ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLMAK İSTİYORUM

Tedavi altına alınan Eren, hastane odasında derslerini ihmal etmedi.

Test çözmeye devam eden Eren, “Ben ve kız kardeşim oynuyorduk. Annem başını yıka dedi, ben de tamam dedim. Kovanın içinde sıcak su vardı. Ben de çarptığımda üzerime döküldü. Yüzüm, boğazım ve kolum yandı. Hastanede ders çalışıyorum. Özel Harekat Polisi olmak istiyorum.” dedi.

“İNŞALLAH BÜYÜK ADAM OLURLAR”

Anne Hatice Han, yaptığı açıklamalarda şu sözleri kaydetti:

“Sobanın üzerinde kaynar su vardı. Eren’e başını yıkamasını söyledim. Suyu kovaya koydum, kardeşiyle oynadığı sırada kovaya çarptılar su üzerine döküldü. 5 çocuğum var, Eren dördüncü. Oğlumun en büyük hayali Özel Harekat Polisi olmak. Ben onlar için çalışıp, çabalıyorum. En büyük oğlum imam olmak istiyor, hepsi okuyorlar. İnşallah okuyup büyük adam olurlar.”