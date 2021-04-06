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- Erzurum'da yüzük operasyonu: Acil servise itfaiye girdi
Erzurum'da yüzük operasyonu: Acil servise itfaiye girdi
- DHA
- 06.04.2021 - 10:50
- Güncelleme : 06.04.2021 - 10:57
Erzurum’da yaşayan ismi açıklanmayan kadın, şişen parmağındaki yüzüğün çıkarılması için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti.
Acil servis görevlileri kadının sağ elinin parmağındaki yüzükleri çıkaramayınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi.
EKİPLER HER YOLU DENEDİ
İhbar üzerine alet çantası ve ekipmanlarıyla acil servise gelen itfaiye görevlileri, genç kadının parmağında sıkışan yüzükleri çıkarmak için çeşitli yollar denedi.
Parmakla yüzükler arasına törpü koyan görevliler, yüzükleri çıkarmaya çalıştı.
ENJEKTÖRLE SOĞUK SU SIKILDI
Spiral keski ile yüzükleri kesmeye başlayan itfaiye ekipleri, kadının elinin etkilenmemesi için enjektörle soğuk su sıktı.
Büyük bir bölümü kesilen yüzükler, pense ve karga burnuyla parmaktan çıkarıldı.
Erzurum'da yüzük operasyonu: Acil servise itfaiye girdi VİDEO