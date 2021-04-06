Euro
9.6327
0.43%
Dolar
8.1466
0.55%
Altın
452.52
0.56%
Borsa
1.439
-0.24%
Bitcoin
489.500
2.93%
EXEN Coin
20.39
9.44%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Erzurum'da yüzük operasyonu: Acil servise itfaiye girdi

    İsmi açıklanmayan 35 yaşındaki kadının şişen parmağındaki 2 yüzük, hastanenin acil servisinde itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 10:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'da yüzük operasyonu: Acil servise itfaiye girdi

    Erzurum’da yaşayan ismi açıklanmayan kadın, şişen parmağındaki yüzüğün çıkarılması için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti.

    Acil servis görevlileri kadının sağ elinin parmağındaki yüzükleri çıkaramayınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi.

    EKİPLER HER YOLU DENEDİ

    İhbar üzerine alet çantası ve ekipmanlarıyla acil servise gelen itfaiye görevlileri, genç kadının parmağında sıkışan yüzükleri çıkarmak için çeşitli yollar denedi.

    Parmakla yüzükler arasına törpü koyan görevliler, yüzükleri çıkarmaya çalıştı.

    Erzurum da yüzük operasyonu: Acil servise itfaiye girdi #1

    ENJEKTÖRLE SOĞUK SU SIKILDI

    Spiral keski ile yüzükleri kesmeye başlayan itfaiye ekipleri, kadının elinin etkilenmemesi için enjektörle soğuk su sıktı.

    Büyük bir bölümü kesilen yüzükler, pense ve karga burnuyla parmaktan çıkarıldı.

    Erzurum'da yüzük operasyonu: Acil servise itfaiye girdi VİDEO

    Erzurum da yüzük operasyonu: Acil servise itfaiye girdi #2

    Erzurum da yüzük operasyonu: Acil servise itfaiye girdi #3

    Erzurum da yüzük operasyonu: Acil servise itfaiye girdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir