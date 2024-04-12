Kene ısırığı sonucunda ölüm vakaları hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kendisini gösteriyor.
Bilinen ilk kene vakası 2002'de Tokat'ta görülmüştü.
Bugün ise Erzurum’un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hastanede tedavi gören şahsın hayatını kaybettiği bildirildi.
Oltu ilçesine bağlı Nüğürcük Mahallesinde ikamet eden 37 yasındaki İ.Y’nin Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) teşhisiyle ilk tedavisi Oltu Devlet Hastanesi’nde yapıldı.
Kene ısırığı ardından 2 gün yaşam mücadelesi verdi
Daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde 2 gün yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Cenazesi alınan tedbirler sonrasında toprağa verildi
2 çocuk babası İ.Y’nin cenazesi Nüğürcük Mahallesi'nde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi.
İzolasyonlu defin
Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin'in verdiği bilgilere göre, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde defnedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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