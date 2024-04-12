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Erzurum’un Oltu ilçesinde bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti Havaların ısınması ile birlikte kendisini gösteren "kene ısırması" sonucunda yaşanan ölümle ilgili yılın ilk bildirimi Erzurum'un Oltu ilçesinden geldi.