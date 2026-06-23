CHP'de 2 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi arındırmaya başladı.

Sık sık partiyi "arındıracağını" söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, bazı isimleri de partiden ihraç ediyor.

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 9 vekilin ihracını istediklerini söylemişti.

Akabinde de bazı il başkanları görevden alındı ve yerine yenileri atandı.

Bugün yine, 2 il başkanının daha görevden alındığı duyuruldu.

MYK VE PM TOPLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Merkez Disiplin Kurulu (MYK) ve saat 14.00'te Parti Meclisi (PM) toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantılarda il disiplin kurullarının durumu ele alınırken yeni görevden alma kararları geldi.

ANTALYA VE KAYSERİ İL BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, görevden alındı. Antalya İl Başkanlığı'na Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanlığı'na ise Okan Marzıoğlu atandı.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

Ayrıca perşembe günü CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) toplanacağı öğrenilirken gündemde yine yeni ihraçların olabileceği iddia ediliyor.

5 İL BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Geçen günlerde ise 5 il başkanı daha görevden alınmıştı.

Görevden alınanlar:

Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı, yerine Hasan Neasır atandı.

Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alındı, yerine Orhan Bayram atandı.

Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alındı, yerine Hakan Satılmış atandı.

Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alındı, Fahri Yıldırım atandı.

İzmir İl Başkanı görevden alındı, yerine Utku Gümrükçü atandı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Eruzurum, Bitlis ve Bursa il başkanlarıyla birlikte 3 eski il başkanı da mutlak butlan davasında yer almaları sebebiyle disipline sevk edilmişti.

Disipline sevk edilenler arasında Özgür Çelik de var.

Disipline sevk edilen mevcut il başkanları:

Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, disipline sevk edildi.

Yerine Mahmut Edebali atandı.

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, disipline sevk edildi.

Yerine Turgut Özkan atandı.

Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi.

Yerine henüz atama yapılmadı.

Disipline sevk edilen eski il başkanları:

Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar disipline sevk edildi.

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