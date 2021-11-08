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Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyonluk parfüm ele geçirildi

Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyonluk parfüm ele geçirildi

Kaçak alkol ve parfüm üreten şebekeye polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 1,5 ton alkol ve 3 milyon TL değerinde parfümün ele geçirildiği öğrenildi.