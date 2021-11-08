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    Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyonluk parfüm ele geçirildi

    Kaçak alkol ve parfüm üreten şebekeye polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 1,5 ton alkol ve 3 milyon TL değerinde parfümün ele geçirildiği öğrenildi.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 08:34
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:26
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    Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyonluk parfüm ele geçirildi

    2021 yılının sonu yaklaştıkça, piyasada sahte alkol hareketliliği başladı.

    İstanbul’un Esenler ilçesi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir depoda kaçak alkol ve parfüm üretilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

    1,5 TON KAÇAK ALKOL VE 3 MİLYONLUK PARFÜM

    Polis ekipleri, Giyimkent 19. Sokak içerisinde bulunan adresi belirledi.

    Yapılan baskın sonucunda 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Asayiş ekipleri kaçak alkol ve parfümlere el koyarken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Esenler’de kaçak alkol ve parfüm operasyonu VİDEO

    Esenler de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyonluk parfüm ele geçirildi #1

    Esenler de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyonluk parfüm ele geçirildi #2

    Esenler de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyonluk parfüm ele geçirildi #3

    Esenler de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyonluk parfüm ele geçirildi #4

    Esenler de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyonluk parfüm ele geçirildi #5

    Esenler de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyonluk parfüm ele geçirildi #6

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