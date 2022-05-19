Esenler’de sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı

Bir marketten piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları görülen 3 hırsız, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin marketten yağ çıkarma anı ise kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul Esenler'de polise başvuran bir marketin yetkilileri, çalışanlarının da yardımıyla mağazalarından hırsızlık yapıldığını aktardı.

Bunun üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, marketin önünde beklemeye başladı.

Kısa bir beklemenin ardından şüpheli iki kişinin, alıveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik sıvı yağlarla uzaklaştığı görüldü.

Polisten suçüstü

Kasadan geçirilmeden dışarı çıkarıldığı anlaşılan sıvı yağları taşıyan kişileri takip eden polis, onları park ettikleri minibüslerine kadar izledi.

Sıvı yağları minibüse koymak üzere olan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

O anlar ise güvenlik ve polis kameraları tarafından görüntülendi.

Esenler’de sıvıyağ hırsızları suçüstü yakalandı ViDEO

Serbest kaldılar

Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde yapıldı.

Sıvı yağlarla birlikte yakalanan D.B. (22) ile A.B. (22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B. (18) adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.