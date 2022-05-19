Petrol
110.62
1.38%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
475.494
-0.56%
BTXN Coin
14.53
4.53%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Esenler’de sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı

    Bir marketten piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları görülen 3 hırsız, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin marketten yağ çıkarma anı ise kameralar tarafından görüntülendi.
    • 19.05.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenler’de sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı

    İstanbul Esenler'de polise başvuran bir marketin yetkilileri, çalışanlarının da yardımıyla mağazalarından hırsızlık yapıldığını aktardı.

    Bunun üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, marketin önünde beklemeye başladı.

    Kısa bir beklemenin ardından şüpheli iki kişinin, alıveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik sıvı yağlarla uzaklaştığı görüldü.

    Polisten suçüstü

    Kasadan geçirilmeden dışarı çıkarıldığı anlaşılan sıvı yağları taşıyan kişileri takip eden polis, onları park ettikleri minibüslerine kadar izledi.

    Sıvı yağları minibüse koymak üzere olan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

    O anlar ise güvenlik ve polis kameraları tarafından görüntülendi.

    Esenler’de sıvıyağ hırsızları suçüstü yakalandı ViDEO

    Serbest kaldılar

    Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde yapıldı.

    Sıvı yağlarla birlikte yakalanan D.B. (22) ile A.B. (22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B. (18) adliyeye sevk edildi.

    Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Esenler’de sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı #1

    Esenler’de sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı #2

    Esenler’de sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Nevşehir'de bedeni parçalara ayrılıp gömülen şahıs defnedildi
    3. Sayfa

    Nevşehir'de bedeni parçalara ayrılıp gömülen şahıs defnedildi

    Kuzey Kore'de, şüpheli koronavirüs ölümleri 62'yi buldu
    Sağlık

    Kuzey Kore'de, şüpheli koronavirüs ölümleri 62'yi buldu

    Görüş Bildir