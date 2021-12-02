Sokak ortasında araba içinde bulunan kadını sıkıştıran bir şahıs, önce küfür yağdırdı sonra ise defalarca tokatladı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'nde, araç içinde oturan bir kadın ile araç dışında bekleyen bir şahıs arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

KÜFÜR YAĞDIRIP TOKAT ATTI

Araba içinde sinir krizi geçiren kadın olay yerinden gitmek isterken, yanındaki şahıs ise kadına dakikalarca hakaret ve küfür yağdırdı. Kadının arabadan çıkmasını isteyen şahıs, daha sonra kadını tokatlamaya başladı.

Esenyurt sokaklarında kadına şiddet ViDEO

ÇEVREDEKİLER İZLEMEYİ SEÇTİ

Çevredeki vatandaşların ise dakikalarca olaya müdahale etmeden izlemesi pes dedirtti. Bir süre sonra araç olay yerinden uzaklaşırken maganda, aracın arkasından baka kaldı. Yaşanılan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.