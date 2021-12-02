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    Esenyurt sokaklarında kadına şiddet

    Sokak ortasında araba içinde bulunan kadını sıkıştıran bir şahıs, önce küfür yağdırdı sonra ise defalarca tokatladı.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:10
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    Esenyurt sokaklarında kadına şiddet

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'nde, araç içinde oturan bir kadın ile araç dışında bekleyen bir şahıs arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    KÜFÜR YAĞDIRIP TOKAT ATTI

    Araba içinde sinir krizi geçiren kadın olay yerinden gitmek isterken, yanındaki şahıs ise kadına dakikalarca hakaret ve küfür yağdırdı. Kadının arabadan çıkmasını isteyen şahıs, daha sonra kadını tokatlamaya başladı.

    Esenyurt sokaklarında kadına şiddet ViDEO

    ÇEVREDEKİLER İZLEMEYİ SEÇTİ

    Çevredeki vatandaşların ise dakikalarca olaya müdahale etmeden izlemesi pes dedirtti. Bir süre sonra araç olay yerinden uzaklaşırken maganda, aracın arkasından baka kaldı. Yaşanılan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt sokaklarında kadına şiddet #1

    Esenyurt sokaklarında kadına şiddet #2

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