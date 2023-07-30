Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu: 20 yıldır birbirimizi tanırız Tekel saldırısında öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen ilk kez konuştu. Baba Erzen, saldırıyı gerçekleştirenlerle 20 yıldır tanış olduklarını cinayetin 600 bin lira için gerçekleştiğini söyledi.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde insanları dehşete düşüren anlar yaşandı.

İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı.

Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.

Saldırı kameraya yansıdı

Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor.

"Babanı çağır konuşalım"

Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.

Defalarca ateş ettiler

Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor.

O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor.

Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor.

Ardından da iş yerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

Zanlılardan biri yakalandı

Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı.

Zanlılardan Murat Özer, polis ekiplerince yakalarınken, firari üç küşünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Baba ilk kez konuştu

Yaşananlar tazeliğini korurken baskın yapılan büfenin sahibi olan Cantürk Erzen Halk TV'ye konuştu.

"Halen şoktayım"

Baba Erzen, "Ben halen şoktayım. Çocuğumun ve arkadaşının öldürüldüğünü yeni idrak ediyorum." dedi.

"Aynı mahallenin insanlarıyız"

Baba Erzen, baskına gelen kişileri uzun yıllardır tanıdığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

20 yıldır bir birimizi tanırız. Neredeyse aynı mahallenin insanlarıyız. Onlar da inşaat işleri yapıyor. Biz de inşaat işi ile uğraşıyoruz. Bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Samet olarak bildiğimiz Murat arasında bir gerginlik olmuştu. Benim de olduğum bir anda o olay olmuştu. Murat Özer ayağından yaralanmıştı. Ancak daha sonra bu olay kapandı.

"Olaydan önce beni aradılar"

Olay akşamı saldırganların kendisini aradığını belirten Erzen şöyle devam etti:

O akşamı, yani olaydan kısa süre önce bu kişiler beni birkaç kez aradı. Onlardan biri ile konuştum da. Ancak büfeye gidip çocuğumu ve arkadaşını öldürecekleri aklımın ucundan geçmezdi. O gün, bana ve çocuklarıma yönelik bir icra takibi yazısı ulaştı bana. Ben de duruma tepki gösterdim. Verdiğim tepkide de küfür veya hakaret yoktu. Biz borçtan kaçan insanlar değiliz demiştim.

"600 bin liraya yakın borcum vardı"

Baba Erzen, aldığı inşaat demiri nedeni ile Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydederek "Kimin kime borcu yok bugün. Her esnaf sıkıntıya girer. Bu çocukların öldürülmesi mi gerekiyordu." dedi.

"Bir gün önce kafede karşılaştım"

Saldırıdan bir gün önce kafede karşılaştıklarını belirten Erzen şunları söyledi:

Bakın bu olaydan bir gün önce Beylikdüzü’ndeki bir cafede ben Tarık Özer’le karşılaştım. Birbirimiz ile konuşmadık ama gördüm. Ve bu kişi o gece çocuğumu ve arkadaşını öldürüyor. Yine, dün Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğimde orada Murat Özer’le karşılaştım. Bana, nasıl böyle bir şey oldu dedi. Yani olaydan hiç haberi yokmuş gibi davrandı. Daha sonra polisler tekrar bu kişiyi çağırdı.

Cenazeleri toprağa verildi

İki gencin cenazeleri dün Büyükçekmece'de toprağa verilirken, olayla ilgili Murat Özer adliyeye sevk edildi.

Tarık Özer ile oğlu Azat Özer ve beraberlerindeki bir kişi ise firari konumda.