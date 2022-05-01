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    Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı

    Bilinmeyen bir nedenle 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, kısa sürede ekipler tarafından söndürüldü. Elleri yanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • 01.05.2022 - 09:30
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    Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 868’inci Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairede, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine Avcılar ve Esenyurt itfaiye ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

    1 kişinin elleri yandı

    Elleri yanan bir kişi gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı #1


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