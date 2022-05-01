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- Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı
Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı
Bilinmeyen bir nedenle 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, kısa sürede ekipler tarafından söndürüldü. Elleri yanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
- 01.05.2022 - 09:30
İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 868’inci Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairede, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Avcılar ve Esenyurt itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA’nın haberine göre; yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
1 kişinin elleri yandı
Elleri yanan bir kişi gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.