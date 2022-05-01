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Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı

Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı

Bilinmeyen bir nedenle 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, kısa sürede ekipler tarafından söndürüldü. Elleri yanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.