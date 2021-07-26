Afrika uyruklu bir şahıs, bindiği takside ücret ödemek istemedi. Taksi şoförü ile tartışan şahsa çevredeki vatandaşlar da müdahale etti. Şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Talat Mahallesi’nde cumartesi günü akşam saatlerinde alkollü olduğu ileri sürülen Afrika uyruklu bir kişi, bindiği ticari taksiye ücret vermeden kaçmaya çalıştı.

Şahıs hem taksi şoförünün hem çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

Olayın büyümesi üzerine bölgeye polis ekipleri çağrıldı.

Ekipler gelmeden kaçmaya çalışan Afrikalı, apartmanların arasından geçerek bir bahçenin duvarından balkona atladı.

BAYILMA NUMARASI YAPTI

Şahsın taksiciden kaçarak bir binanın bahçe duvarından balkona atladığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, şahsın atlaması ve sonrasında baygın numarası yapması görüldü.

Esenyurt’ta Afrikalı şahıs, taksi ücretini ödememek için kaçmaya çalıştı ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsı atladığı balkonda yakalayarak gözaltına aldı.

“TAKSİCİ DARBETMEDİ”

Olay anlarını anlatan Burak Dilekli isimli bir vatandaş, “Mahalleli onu toplayıp polise teslim etti. Taksici darbetmedi. Polise de zorluk çıkardı. Kaçarken balkona düştü.” ifadelerini kullandı.