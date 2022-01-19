Gece saatlerinde 3 katlı bir binanın önüne gelen 5 şüpheli, apartmana giremeyince zillere basıp kaçtı. O anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde, geçtiğimiz gece saat 02:30 sıralarında 3 katlı bir binanın önüne gelen 5 şüpheli, önce apartmanın etrafında dolaştı.

Daha sonra içlerinden birisi, binanın giriş kapısına gelerek kapı otomatiğini açmaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheliler, en son binadaki zillere basarak kaçtı. Apartman sakinleri, yaşanan durum üzerine polis ve savcılığa şikayette bulunarak dilekçe verdi.

“AŞAĞI İNSEK BAŞIMIZA BİR ŞEY GELECEK”

Bina sakinlerinden Hatice Üstündağ, “Gece 02.30’da gelip bizim zile bastılar. Bizi rahatsız ettiler. 10 dakika sonra tekrar bastılar. 5 kişiydiler. Aşağı insek başımıza bir şey gelecek. Korkuyoruz. Yaşlı insanlarız.” dedi.

“BOĞACAK MI, EŞYA MI ALACAK, İÇERİ Mİ GİRECEKLER BİLEMİYORUZ”

Gece vaktinde şahısların zile basıp gittiklerini söyleyen Münire Kılıç, “Gece 02.30 sıralarında 5 kişi geldi. 2 kişi köşede diğer 2 kişi apartmanın orada, diğeri ise binanın köşesinde bekliyordu. Dolaşıp geldiler. Tekrar zillere bastılar. Birisi çıksa boğacak mı, eşya mı alacak, içeri mi girecekler bunu da bilemiyoruz.” diye konuştu.

Esenyurt’ta, binaya girmeyince zillere basıp kaçtılar VİDEO



“UYUŞTURUCU SATICILARI MI, HIRSIZ MI, KATİL Mİ”

Evde çocuklarının olduğunu ve çok korktuklarını ifade eden İlknur Kılıç, “Bizim çocuklarımız var. Okula gidiyorlar. Sabah erken çıkıyoruz. Karanlıkta ne oldukları belli değil. Uyuşturucu satıcıları mı, hırsız mı, katil mi. Sonuçta her şey oluyor burada. Korkuyoruz biz bu durumdan. Ve böyle bir şey yaşanmasını istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

KAMERAYA YANSIDI

Şüphelilerin binaya girmeye çalıştıkları anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerin sokağa girip binanın önüne doğru geldiği, 2 kişinin bina önünde beklerken diğer şüphelilerin farklı yerlerde durdukları, daha sonra içlerinden birisinin bina kapısına gelerek otomatiği açmaya çalıştığı, başarılı olamayınca da zillere basarak kaçtıkları görüldü.