Milli boksör Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu

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Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet Gümüş, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda, Macar Atila Bernath ile altın madalya mücadelesi verdi.
Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmayı daha önce garantileyen Samet, 3 raunt sonunda 5 hakemin 4'ünden daha yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.
5 madalya kazandık
Türkiye böylece 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
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