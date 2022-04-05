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    Esenyurt'ta çek çek arabası elinden alınan çocuklar, zabıtaya ağlayarak yalvardı

    Küçük yaşlardaki çocukların atık toplama araçlarına el koyan ekipler, çocukların kendilerini yere atarak ağlamaları karşısında kayıtsız kaldı.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 14:26
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    Esenyurt'ta çek çek arabası elinden alınan çocuklar, zabıtaya ağlayarak yalvardı

    Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, atık toplayan çocuklara yönelik çalışma başlattı.

    Zabıta ekipleri, küçük yaşlardaki çocukların çek çek araçlarını ellerinden alarak bir aracın arkasına atmaya başladı.

    Bu sırada olayı kabul etmeyen çocuklar, çaresiz durumları karşısında ekiplere engel olmak istedi.

    KENDİLERİNİ YERLERE ATTILAR

    Çabaları sonuç vermeyen çocuklar, zabıta karşısında daha fazla direnemedi.

    Arabaları ellerinden giden çocuklar, sokak ortasında haykırarak ağlarken kendilerini yere atmaya başladı.

    Esenyurt'ta çek çek arabası elinden alınan çocuklar, zabıtaya ağlayarak yalvardı VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan çaresiz anlar kameraya yansırken çocukların, zabıtalara "Allah rızası için" diyerek yalvardığı kaydedildi.

    Esenyurt ta çek çek arabası elinden alınan çocuklar, zabıtaya ağlayarak yalvardı #1

    Esenyurt ta çek çek arabası elinden alınan çocuklar, zabıtaya ağlayarak yalvardı #2

    Esenyurt ta çek çek arabası elinden alınan çocuklar, zabıtaya ağlayarak yalvardı #3

    Esenyurt ta çek çek arabası elinden alınan çocuklar, zabıtaya ağlayarak yalvardı #4

    Esenyurt ta çek çek arabası elinden alınan çocuklar, zabıtaya ağlayarak yalvardı #5

    Esenyurt ta çek çek arabası elinden alınan çocuklar, zabıtaya ağlayarak yalvardı #6


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