Kocaeli'de motosiklete 5 kişi bindiler İzmit ilçesinde 2'si çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli seyahati, görenleri tedirgin etti.

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İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aralarında 2 çocuğun bulunduğu 5 kişinin motosiklete binerek Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından kayda alındı.

"O motosiklete nasıl sığdınız"

Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan kişiler, "pes" dedirtti. Bir vatandaş, "Görüyor musunuz? O motosiklete nasıl sığdınız?" diyerek o anları kayda aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)