Esenyurt’ta darbedilen kadın, kocasının aracına saldırdı

Kocası tarafından darbedildiği iddia edilen kadın, öfkesini eşinin arabasından çıkardı. Yerden aldığı taşla dakikalarca arabaya zarar veren kadının o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iddialara göre eşi tarafından darbedilen bir kadın, sinir krizi geçirerek kocasının arabasına saldırdı.

Eşinin uzaklaşmasını fırsat bilen kadın, yerden aldığı taş ile dakikalarca park halindeki arabaya zarar verdi.

Çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmesi üzerine kadın, “Polisi arayın, sakın siz karışmayın” diyerek tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kadın olay yerinden uzaklaştı.

Kadının saldırdığı arabaysa çekici yardımı ile kaldırıldı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“DAYAK YEMİŞTİ HERHALDE”

Olay anlarını anlatan esnaf Bülent Erdal, “Kadın geldi, ‘Polis çağırın’ dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde. Araca taşlar fırlatmaya başladı. Sakinleştiremedik, durmadı. Ondan sonra polis ekiplerini çağırdık. Durdurmaya çalıştık ama durmadı. Arabanın arka camına, ön camına, kaputuna, aynalarına her tarafına taşlarla vurmaya başladı. Biz araya girmeye çalıştığımızda, ‘Polisi arayın’ dedi. Meğerse eşiymiş. Eşinden dayak yemiş. Araçtan indi, köpeğini aldı diğer tarafa doğru gitti. Eşi gidince, araca saldırmaya başladı.” dedi.