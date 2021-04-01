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- Esenyurt'ta dezenfektanlı çay şakası kötü bitti
Esenyurt'ta dezenfektanlı çay şakası kötü bitti
Esenyurt’ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, arkadaşına ‘şaka olsun’ diye iki farklı günde çayına dezenfektan dökünce işinden oldu.
- İHA
- 01.04.2021 - 09:25
- Güncelleme : 01.04.2021 - 10:08
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki fabrikada güvenlik görevlisi olan M.Ç., aynı iş yerinde çalışan diğer güvenlik görevlisi arkadaşına ‘şaka olsun’ diye çayına dezenfektan döktü.
İki kez aynı 'şakayı' yapan şahıs, M.Ç.’nin hastanelik olmasına sebep oldu.
MAHKEMELİK OLDU
Yaşanan olay sonrasında ofis içerisindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle konu yargıya taşındı.
İŞTEN ÇIKARILDI
Olay sonrası güvenlik şirketi, M.Ç.’nin çayına dezenfektan döken güvenlik görevlisini işten çıkardı.
Arkadaşına dezenfektanlı çay içirdi VİDEO