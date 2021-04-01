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Esenyurt'ta dezenfektanlı çay şakası kötü bitti

Esenyurt'ta dezenfektanlı çay şakası kötü bitti

Esenyurt’ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, arkadaşına ‘şaka olsun’ diye iki farklı günde çayına dezenfektan dökünce işinden oldu.