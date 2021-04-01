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    Esenyurt'ta dezenfektanlı çay şakası kötü bitti

    Esenyurt’ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, arkadaşına ‘şaka olsun’ diye iki farklı günde çayına dezenfektan dökünce işinden oldu.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 10:08
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    Esenyurt'ta dezenfektanlı çay şakası kötü bitti

    İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki fabrikada güvenlik görevlisi olan M.Ç., aynı iş yerinde çalışan diğer güvenlik görevlisi arkadaşına ‘şaka olsun’ diye çayına dezenfektan döktü.

    İki kez aynı 'şakayı' yapan şahıs, M.Ç.’nin hastanelik olmasına sebep oldu.

    MAHKEMELİK OLDU

    Yaşanan olay sonrasında ofis içerisindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle konu yargıya taşındı.

    Esenyurt ta dezenfektanlı çay şakası kötü bitti #1

    İŞTEN ÇIKARILDI

    Olay sonrası güvenlik şirketi, M.Ç.’nin çayına dezenfektan döken güvenlik görevlisini işten çıkardı.

    Arkadaşına dezenfektanlı çay içirdi VİDEO

    Esenyurt ta dezenfektanlı çay şakası kötü bitti #2

    Esenyurt ta dezenfektanlı çay şakası kötü bitti #3

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