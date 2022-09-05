Boşanma aşamasındaki eşine sopayla saldıran şahıs, çevredekilerin müdahalesi ile karşılaştı. Sopası elinden alınan saldırgan, tekme ve yumrukla saldırdıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşinin yanına aracıyla gelen şahıs, kadına sokak ortasına sopayla vurup şiddet uygulamaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar, olayı görünce araya girerek saldırganın elindeki sopayı aldı. Saldırgan şahıs, kadına tekme ve yumruklar ile vurmaya devam etti.

Olay anları kamerada

Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde eline aldığı sopayla kadına vurmaya çalışan adama çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, şahsın eşine tekme ve yumruklar savurduğu ve bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Esenyurt’ta, eşine sokak ortasında sopayla saldırdı VİDEO