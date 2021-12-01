Esenyurt'ta iki çocuk binada yangın çıkardılar

İki kişi bir binanın bodrum katındaki eşyaları ateşe vererek yangın çıkardı. Güvenlik kameralarına yakalanan çocukların 3 farklı adreste daha yangın çıkardığı belirlendi.

İstanbul Esenyurt'taki Sultaniye mahallesinde iki çocuk, rastgele girdikleri binaların bodrum katında bulunan eşyaları ateşe vererek kaçtı.

Büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

KUNDAKLADILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk çalışmalarının ardından "kundaklama" şüphesi olduğunu söyleyerek polis ve apartman sakinlerine bilgi verdi.

Kamera görüntülerini inceleyen apartman sakinleri ise iki çocuğun apartmana girip yaklaşık 2 dakika içinde koşarak çıktıklarını fark etti.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri ise aynı mahallede 3 farklı noktada daha bu tarz ihbar olduğunu belirleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

"4 FARKLI ADRESTE AYNI OLAYI GERÇEKLEŞTİRMİŞLER"

Apartman sakinlerinden Teyfik Yolal, "Eşim yanıyoruz diyerek beni aradı. Onlara 'hemen doğalgazı kapatın' dedim. O arada komşular yardıma koşarak apartman sakinlerini kurtarmaya geldiler. 13-14 yaşlarında iki çocuğun yaptığını kameradan tespit ettik. Zaten bize gelen itfaiye ekipleri hemen sonrasında diğer 3 adrese giderek oralarda çıkan yangınlara da müdahale etmiş. Aynı kişilerin 3 farklı adreste de aynı eylemi yaptıklarını polis ekiplerinden öğrendik" diye konuştu