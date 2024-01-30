Esenyurt'ta komşu kavgası: Evi taşladılar Komşular arasında çıkan kavgada 3 genç kız karşı tarafın evine taş atmaya başlayınca sokakta ortalık karıştı. Büyüyen kavgaya tarafların yakınları da dahil olurken iki grup, polis müdahalesi ile ayrıldı.

İHA

İstanbul Esenyurt'ta nabızlar yükseldi.

Aynı sokakta yaşayan şahıslar arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı.

Evi taşlamaya başladılar

Tartışma giderek büyürken 3 genç kız, karşı tarafın evine taş atmaya başladı. Olay giderek büyürken komşular arasında sinirler gerildi.

İki tarafın yakınları da kavgaya dahil olurken ihbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları güçlükle ayırdı.

Olay sonrası iki taraf da ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)