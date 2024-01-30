Esenyurt'ta komşu kavgası: Evi taşladılar

İHA
İstanbul Esenyurt'ta nabızlar yükseldi.
Aynı sokakta yaşayan şahıslar arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı.
Evi taşlamaya başladılar
Tartışma giderek büyürken 3 genç kız, karşı tarafın evine taş atmaya başladı. Olay giderek büyürken komşular arasında sinirler gerildi.
İki tarafın yakınları da kavgaya dahil olurken ihbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları güçlükle ayırdı.
Olay sonrası iki taraf da ifade vermek üzere karakola götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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