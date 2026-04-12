İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Lübnan topraklarında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail işgali altındaki Lübnan topraklarına giderek açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, bölgede askeri faaliyetlerin süreceğini belirterek, “Hâlâ yapılacak çok iş var ve biz de bunu yapıyoruz” dedi.

"GÜVENLİ BÖLGE" ADI ALTINDA İŞGAL

Netanyahu, oluşturdukları “güvenlik bölgesi” sayesinde Lübnan’dan gelebilecek tehditleri engellediklerini savunarak, tanksavar ve roket saldırılarına karşı mücadele ettiklerini öne sürdü.

Netanyahu’ya ziyareti sırasında İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de eşlik etti.

CAN KAYBI 2 BİNİ AŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55’e, yaralı sayısı ise 6 bin 588’e yükseldi. Ölenlerin 165’inin çocuk, 252’sinin ise kadın olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca saldırılar sonucunda 87 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 190 sağlık çalışanının yaralandığı aktarıldı. İsrail bombardımanında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı ve 90 ambulansın kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İsrail ordusu, 2 Mart’ta başlattığı operasyonları aralıksız sürdürürken, bölgedeki insani bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.