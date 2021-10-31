Gece saatlerinde sahipli köpeğini tekme tokat döven şahsın o anları, bir site sakini tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, gece saatlerinde sahipli olduğu köpeğini sokakta tekme tokat dövdü.

Köpeğe tekme atarak siteye giren şahıs, bir süre durup art arda tekmeler attı.

YÜRÜRKEN TEKMELER ATTI

Köpeğin acı içinde inlemesinden sonra yoluna devam eden şahıs, yürürken de tekmeler atmaya devam etti.

O anlar, bir site sakini tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt’ta, köpeğini tekme tokat döven şahıs kamerada ViDEO

“YAPTIĞI VİCDANSIZLIK YENİLİR YUTULUR DEĞİL”

Konuya ilişkin açıklama yapan Hayvansever Seda Gökmen, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 6 yıldır bu sitede yaşıyorum. Kendim yaşam hakkı savunucusuyum. Sitenin içindeki bütün kedilerin, köpeklerin bakımını ben yapıyorum. Dün gece saat 03.00 sıralarında, sahipli bir köpeğin sahibi tarafından dövüldüğünün videosu bana geldi. Videoda köpeğe sahibi tarafından dayak atılıyordu. Bir cana sahip olmak o cana zulüm, eziyet, dayak atma hakkını vermiyor. 5199 ve 7332 Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, kişinin kimlik tespitinin yapılması ve adli ceza almasını talep ediyorum. Şikayetçi oldum resmi olarak. Süreci takip edeceğim. Buradan söylemek istediğim şu ki, sahipli hayvanların, sahipsiz hayvanlara nazaran Türk Ceza Kanunu'nda iki kat ceza alacaklarını bilmeleri. Bu yaptığı vicdansızlık yenilir yutulur değil.”