Esenyurt'ta kuryenin motosiklette unuttuğu telefon dakikalar içinde böyle çalındı Kimliği belirsiz şahıs, sipariş teslim etmek için bir adrese giden kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonunu çaldı. Durumu fark eden genç kurye, "20 bin TL zararım var" dedi.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde olaysız bir gün yok.

Dün saat 17.40 sıralarında sokaktaki bir daireye yemek siparişi için gelen kurye Fırat Parim, telefonunu motosiklette bırakıp eve çıktı.

Telefonu alıp kayıplara karıştı

O sırada yolda yürüyen kimliği belirsiz şahıslardan biri, motosikletteki telefonu gördü. Tutacaktan çıkarıp aldığı telefonu cebine koyarak yoluna devam eden hırsız, kayıplara karıştı.

Hırsızlık anlarını kameralardan gördü

Apartmandan motosikletine dönen kurye, telefonunun yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı.

Yakındaki bir marketin güvenlik kamerasını inceleyen kurye, hırsızlar ile ilgili polis ekiplerine şikayette bulundu.

Yaşanan o hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"20 bin TL zararım var"

Yaşadığı olay ile ilgili konuşan kurye Fırat Parim, “Kuryelik yapıyorum. Bu binaya sipariş getirmiştim. Çıkarıp takmak istemedim ve bir şey olmaz diye telefonumu motosikletimde bıraktım. Siparişi götürdükten sonra aşağı indiğimde telefonumun ortada olmadığını fark ettim. Karşıdaki markette güvenlik kamerası vardı. Oradan izlediğime göre ben içeri girdiğimde 2 kişi yürüyüp telefonumu tutacaktan çıkararak devam etti. 20 bin TL zararım var. İş yerinden bana ulaşamadıkları için market sahibinin telefonu ile onları aradım. Polis ekiplerine şikayet edeceğim." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)