Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
414.189
-0.20%
BTXN Coin
8.16
-4.00%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Esenyurt'ta müşteri gibi gelip altın zinciri çaldılar

    Esenyurt’ta 3 kadın, müşteri gibi gelip tezgahtarı oyaladıktan sonra 30 bin lira değerindeki altın kolyeyi çaldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta müşteri gibi gelip altın zinciri çaldılar

    İstanbul'un Esenyurt ilçsi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren üç kadın, iş yeri sahibi İnci Nacak’ı altın zincir kolye bakma bahanesiyle oyaladı.

    Kadınlardan biri Nacak’ın meşgul olduğunu fırsat bilerek tezgahın diğer tarafındaki zinciri hızlıca çantasına koydu.

    Kuyumcu dükkanından çıkan şüpheliler kayıplara karışırken İnci Nacak, altın zincirlerden birinin kayıp olduğunu fark etti.

    Güvenlik kamerasından zincirin çalındığını gören Nacak, durumu emniyet güçlerine bildirirken zararın 30 bin lira olduğu öğrenildi.

    "Şikayetçi olduk"

    İHA'ya konuşan  i şyeri sahibi İnci Nacak, “Üç tane kız geldi ve ben de tezgahta önlerine zincir koydum. Ben arkamı dönene kadar birini alıp çantalarına attılar. Birisi beni oyalarken diğeri de arkadaki zincirleri alıp çantasına atıyorlar. 30 bin lira zararımız var. Kızlar gittikten sonra zincirin ortada olmadığını görünce kızımdan kamera kayıtlarına bakmasını söyledim ve durumu oradan öğrendik. Daha önce de başka hırsızlar, tezgahtan 18 tane kolye çalmışlardı. Hırsızlara Allah’ından bulsunlar demek istiyorum. Ben sadece altını değil, onların yakalanmasını istiyorum. Polis ekiplerine şikayetçi olduk.” dedi.

    Esenyurt ta müşteri gibi gelip altın zinciri çaldılar #1

    Esenyurt ta müşteri gibi gelip altın zinciri çaldılar #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş adamı yeni dijital para projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Ünlü iş adamı yeni dijital para projesini açıklıyor!

    İdlib'de, 62 bin 145 briket evin yapımı tamamlandı
    Gündem

    İdlib'de, 62 bin 145 briket evin yapımı tamamlandı

    İstanbul'da gerçekleşen trafik denetiminde 153 sürücüye ceza kesildi
    3. Sayfa

    İstanbul'da gerçekleşen trafik denetiminde 153 sürücüye ceza kesildi

    Görüş Bildir