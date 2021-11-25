- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta silahla vurdukları kişileri yerde tekmelediler
Esenyurt'ta silahla vurdukları kişileri yerde tekmelediler
- İHA
- 25.11.2021 - 10:19
12 Şubat tarihinde İstanbul’un Esenyurt Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle iş yerinden çıkan silahlı saldırganlar aralarında polis memuru Yaşar A.’nın da bulunduğu 3 kişiyi silahla vurarak olay yerinden uzaklaşmıştı.
Polis memuru yaralandığı olayda, saldırganlar kısa bir süre sonra yakalanarak tutuklanmak üzere adliyeye sevk edilmişti.
ÖNCE KURŞUN YAĞDIRDI SONRA YERDE TEKMELEDİ
Aralarında biri polis 3 kişinin silahla vurulduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İki grubun karşı karşıya geldiği olayda iş yerinden ateş ederek çıkan iki şüphelinin, 3 kişiyi silahla vurduğu görüldü.
Vurmakla da yetinmeyen saldırganların yaralıları yerde yattığı sırada tekmeledikleri de anbean kameraya yansıdı.
Esenyurt'ta silahla vurdukları kişileri yerde tekmelediler VİDEO