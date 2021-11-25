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Esenyurt'ta silahla vurdukları kişileri yerde tekmelediler

Esenyurt'ta silahla vurdukları kişileri yerde tekmelediler

Esenyurt Sanayi Sitesi içerisinde iki grup arasında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Biri polis 3 kişinin yaralandığı olayda, saldırganların yaptıkları kan dondurdu.