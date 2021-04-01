Esenyurt’ta sokak ortasında kılıçlı akraba kavgası

Aralarında husumet bulunan akrabalar yol üzerinde karşılaşınca, aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kılıçlı ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü.

Esenyurt’ta aralarında alacak verecek davası olan akrabalar, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Aralarından küfürleşen adamlar arasında çıkan kavgada 7 kişi, 1 adamı dövdü. Darbedilen adamın akrabalarının da kavgaya katılması ile olay büyüdü.

TERLİKLE AYIRMAYA ÇALIŞTI

Bir kadın terlikle kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra darbedilen adamın eli kılıçlı ve pompalı tüfekli akrabaları da kavgaya müdahil oldu. Kavgada bir kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve ambulans ekipleri sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. 5 kişi suç aletleri ile gözaltına alındı.

Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olay anlarından geriye güvenlik kameraları görüntüleri kaldı.