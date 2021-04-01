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    Esenyurt’ta sokak ortasında kılıçlı akraba kavgası

    Aralarında husumet bulunan akrabalar yol üzerinde karşılaşınca, aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kılıçlı ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 13:22
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    Esenyurt’ta sokak ortasında kılıçlı akraba kavgası

    Esenyurt’ta aralarında alacak verecek davası olan akrabalar, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

    Aralarından küfürleşen adamlar arasında çıkan kavgada 7 kişi, 1 adamı dövdü. Darbedilen adamın akrabalarının da kavgaya katılması ile olay büyüdü.

    TERLİKLE AYIRMAYA ÇALIŞTI

    Bir kadın terlikle kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra darbedilen adamın eli kılıçlı ve pompalı tüfekli akrabaları da kavgaya müdahil oldu. Kavgada bir kişi yaralandı.

    Esenyurt’ta sokak ortasında kılıçlı akraba kavgası #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve ambulans ekipleri sevk edildi.

    Esenyurt’ta sokak ortasında kılıçlı akraba kavgası #2

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. 5 kişi suç aletleri ile gözaltına alındı.

    Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olay anlarından geriye güvenlik kameraları görüntüleri kaldı.

    Esenyurt’ta sokak ortasında kılıçlı akraba kavgası #3

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