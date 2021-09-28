Fas uyruklu biri kadın 3 kişi, Esenyurt’ta müşteri gibi girdikleri cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşya dükkanından yaklaşık 500 liralık hırsızlık yaptı. O anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşya dükkanına, 21 Eylül günü saat 21.20 sıralarında gelen biri kadın Fas uyruklu 3 kişi, müşteri gibi içeri girdi.

Kulaklık almak istediklerini söyleyen şahıslar, dükkan sahibi Yılmaz Uçar ile konuşmaya başladı.

Uçar’ın dikkatinin dağılması üzerine kadın ve beraberindeki 1 kişi, vitrindeki ürünleri ceplerine doldurmaya başladı.

Şahıslar kulaklık, telefon kılıfı ve müzik çalar gibi ürünleri de alıp olay yerinden ayrıldı.

KAÇARKEN CEPLERİNİ BOŞALTTILAR

Uçar, yaklaşık 1 saat sonra hırsızlık olayını fark ederek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Üst sokakta Uçar ile karşılaşan şüpheliler, ceplerine doldurdukları ürünleri yerlere atmaya başladı.

1 şüpheli olay yerinden kaçmayı başardı.

Esenyurt'ta, telefoncudaki hırsızlık anları kamerada ViDEO

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, biri kadın 2 kişiyi yakalayarak polis merkezine götürdü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Esenyurt'ta, telefoncudaki hırsızlık anları kamerada



“NE ALDIYSA CEBİNE KOYDU”

Yılmaz Uçar, yaşadığı olaya ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Gelip uzaktan baktılar. Ben şüphelendim ama müşteri sonuçta kalkıp baktım. Benden kulaklık istediler, ben de ürünleri tezgahın üzerine koydum. Bu bozuk, şu bozuk diyerek, beni oyalıyorlarmış. Diğeri de bozuk dedikleri şeyi de sürekli cebine koyuyor. Ne aldıysa cebine koydu ama o cep bir türlü dolmadı.

“HER ŞEYİ ALAN KİŞİ BANA BIÇAK SALLADI”

1 saat geçtikten sonra ben fark ettim olayı. Kameraya baktım. Peşlerinden gittim ve üst sokakta yakaladım. Bağırdım, bağırınca kaçtılar. Eşyaları teker teker attılar. O her şeyi alan kişi bana bıçak salladı. Polisi aradım. Gelip ikisini yakaladı. Bıçak sallayan kişi kaçtı. Tespit ettiğimiz kadarıyla 500 liralık ürünümüz çalındı.”