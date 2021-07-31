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    Esenyurt’ta tüneli kapatıp halay çektiler

    Asker eğlencesi amacıyla toplanan bir grup genç, trafiği birbirine kattı. Havaya ateş açan gençler, girdikleri tüneli kapatıp halay çekti.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 09:54
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    Esenyurt’ta tüneli kapatıp halay çektiler

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dün akşam bir grup genç, asker eğlencesi için bir araya geldi.

    Mahallede toplanan gençler önce havaya silahla ateş açtı, ardından lastik yaktı.

    Daha sonra oluşturdukları konvoy ile trafiğe giren gençler adeta tehlike saçtı.

    Araçları ile girdikleri tünelde yolu kapan gençler, halay çekmeye başladı.

    MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULMADI

    Trafikteki diğer sürücüleri umursamayan gençlerin maske ve sosyal mesafe kurallarını da ihmal ettiği görüldü.

    Sürücülerin tepkisini çeken gençler, bir süre sonra araçlarına binerek gözden kayboldu.

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