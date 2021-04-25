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    Esenyurt'ta yankesici kadınlar kamerada

    Çocuk mağazasında alışveriş yapan yabancı uyruklu kadının yanına yaklaşan 3 yankesici, çantadaki 650 lirayı çalıp kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 25.04.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 12:36
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    Esenyurt'ta yankesici kadınlar kamerada

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir çocuk mağazasında alışveriş yapan S.Z. isimli yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra çantasının açık olduğunu fark etti.

    Çantasını karıştırdığında içindeki 650 liranın yerinde olmadığını anlayan kadın, durumu mağaza yetkililerine söyledi.

    YANKESİCİ KADINLARIN HEDEFİ OLDU

    Güvenlik kameralarını inceleyen mağaza yetkilileri, iş yerine gelip müşteri gibi gezen 3 kadının, çantanın içindeki parayı aldığını fark etti. Mağaza çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından yankesici 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt'ta yankesici kadınlar kamerada ViDEO

    Esenyurt ta yankesici kadınlar kamerada #1

    Esenyurt ta yankesici kadınlar kamerada #2

    Esenyurt ta yankesici kadınlar kamerada #3

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