Esenyurt’ta yaptığı kazaya aldırış etmeden alışveriş yaptı

Esenyurt’ta yaptığı kazaya aldırış etmeden alışveriş yaptı

Otomobili geri giderken park halindeki bir araca çarpan sürücü, kazaya aldırış etmeden tekel bayiine gidip alışveriş yaptı. Sürücü aldığı alkolle otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Merkez Mahallesi’ne saat 03.00 sıralarında gelen bir şahıs, otomobili ile geri gelirken park halindeki araca çarptı.

Kaza sonrası sürücü aracından inip hiçbir şey olmamış gibi teke bayiinden alışveriş yapmaya gitti.

KAMERAYA YANSIDI

Sürücünün kaza anları ve tekel bayiine gittiği anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alışverişini tamamlayan şahıs, otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı.

“3-4 BİN LİRALIK MASRAFIM VAR”

Şahsın çarptığı arabanın sahibi Ercan Çiçek, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kaza saat gece 02.00- 03.00 sıralarında oluyor. Aracım orada park halindeydi. Geri vitese takıyor, geliyor benim aracıma vuruyor. 3-4 bin liralık masrafım var. Kendisi bana ulaşmadı. Plakalarını falan aldık. Kamera görüntüleri falan var. Alkollüydü, tekelden de alkollü içecek almış. Araca vuruyor, hemen kaçmıyor. Tekelden alkol alıyor, ondan sonra çıkıp gidiyor."