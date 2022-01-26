Esenyurt'ta yolda kalan taksiden indi, ücret ödemedi

Kar nedeniyle taksinin yolda kalmasına sinirlenerek ücreti vermeyen turist kadınla taksici arasında sözlü tartışma çıktı. Kadın ücreti ödemedi, taksici duruma isyan etti. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı.

Sürücüler zor anlar yaşarken, yolda kalan bir taksici ile müşterisinin kavgası kameraya yansıdı.

Görüntüler Esenyurt’tan…

YOLDA KALMASINA SİNİRLENDİ

Taksinin yolda kalmasına sinirlenen turist kadın, ücreti ödemeden araçtan indi.

Kadının ardından taksiden inen şoför, ücreti istedi.

Esenyurt'ta karlı yolda kalan taksicinin turistle ücret tartışması VİDEO

TAKSİCİ-YOLCU ARASINDA İTİŞME

Ücret için tartışan ikili arasında kısa süreli itişme yaşandı.

Kendisini durdurmaya çalışan taksiciyi kayda almaya başlayan kadın, sonrasında bağırarak derdini anlatmaya çalıştı.

ÜCRETİ ÖDEMEDEN GİTTİ

Valizini alan turist kadın, taksicinin ısrarlarına rağmen ücreti vermeden oradan ayrılırken, sürücü ise bu duruma isyan etti.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.