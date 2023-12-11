Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı Beyoğlu’nda Türkiye'ye tedavi amacıyla geldiği öğrenilen eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein kaza yaptı. Kaza sonucu Pakize Özer ağır yaralanırken Musaeed Hussein gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul Fatih’te 30 Kasım tarihinde Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan araçla, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 yaşındaki Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamud, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamud'un ülkesine kaçtığı öğrenilirken, olayda görevli polislerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamud hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Yaşanan olayın yankıları sürerken dün benzer bir durum yaşandı.

Yemen eski Savunma Bakanı Ahmed Musa’aed Husseın Haidrah (77), hasta olduğu için tedavi amaçlı oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein (27) ile birlikte Türkiye’ye geldi.

Eski Bakan ve sürücüsü oğlu, İstanbul'da dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde, cadde üzerinde hastaneye seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Özer’e (69) çarptı.

Kaza sonucu yere savrulan Özer, başını yere çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Yemen eski Savunma Bakanı Haidrah'ın oğlu, yaşlı kadına çarptı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Pakize Özer’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hemen ameliyata alınan kadının, yoğun bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alındı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski Yemen Ulaştırma Bakan'ının oğlu olan sürücü Musaeed Ahmed Musaeed Hussein’i gözaltına aldı.

Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eski Yemen Savunma Bakanı ifadesinde, hasta olduğu için tedavi amacıyla araç sürücüsü oğlu ile birlikte Türkiye’ye geldiğini belirtti.

Eski bakanın, emniyetteki işlemlerin ardından konsolosluk çalışanı ile polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.

Yurt dışına çıkış yasağı konuldu: Serbest bırakıldı

Diğer yandan emniyette ifadesi alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Hussein, nöbetçi savcılığın talimatıyla aynı gün adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından “yurt dışına çıkış yasağı” ve “adli kontrol” talebiyle aynı gün mahkemeye sevk edilen Hussein, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)