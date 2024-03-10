Eskişehir'de 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü can verdi

Eskişehir'de Ankara kara yolunda bulunan sanayi sitesi yol ayrımında otomobili ile 190 kilometre hızla Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Yaşar Demiryürek (55) trafik levhası direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri aracın şoför mevkiinde sıkışan Yaşar Demiryürek'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan Yaşar Demiryürek'in cansız bedeni olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkartıldı.
Polis ekiplerinin incelemeleri ardından Yaşar Demiryürek'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
Aracın motoru 100 metre ileriye fırladı
Kazanın ardından takılı kalan ve 190 kilometre hız gösteren kadran kazanın nedenini gözler önüne serdi.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru kaza yerinden 100 metre ileriye fırladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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