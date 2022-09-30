Eskişehir'de ağabey cinayeti: Sevdiğim için öldürdüm

Eskişehir'de ağabey cinayeti: Sevdiğim için öldürdüm

Birlikte işletme açan iki kardeş arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı. Kardeşini bıçakla öldüren ağabey, gazetecilere 'Sevdiğim için öldürdüm' dedi.

Eskişehir'in Akarbaşı Mahallesi'nde dehşet dolu bir olay yaşandı.

Şehit Güngören Bostan Sokak’ta yaşanan olayda, Özgür K. (45) ile kardeşi Ozan K. arasında, iddiaya göre daha önce birlikte açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle sürekli tartışma yaşandığı öğrenildi.

Olay günü de ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Özgür K., eline geçirdiği bıçak ile kardeşini yaraladı.

Yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ozan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ozan K.'nin cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

"Kardeşimi sevdiğim için öldürdüm"

Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalan şüpheli, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane kapısında bulunan gazetecilerin, “Kardeşini neden öldürdün?” sorusunu duyan Özgür K., “Sevdiğim için” yanıtını vererek herkesi şoke etti. Şüpheli şahıs, hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.