Eskişehir'de akrabalar sokak ortasında kavga etti Tepebaşı ilçesinde alacak verecek meselesinden iki akraba grubu arasında sokak ortasında çıkan sopalı ve silahlı kavga, emekli bir polisin havaya ateş etmesiyle son buldu.

İHA

Dün öğle saatlerinde Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Paşasoylu Sokak’ta meydana gelen olayda aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 akraba grubu tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda iki grup sokak ortasında sopalarla birbirine saldırdı. Grupların birbirine sopalarla ve yumruklarla saldırdığı kavgada, 1 şahsın elindeki tabanca dikkat çekti.

Emekli polis havaya ateş ederek kavgayı bitirdi

Birbirine sopalarla ve yumruklarla saldıran 2 grubun kavgası, olaya dışarıdan dahil olan ve emekli polis memuru olduğu iddia edilen bir kişinin havaya ateş etmesiyle sona erdi. Emekli polis memuru olduğu iddia edilen kişi, kavga eden şahsın elindeki tabancayı aldı.

Olay anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)