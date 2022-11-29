Eskişehir'de bir genç müzik ritmine göre graffitiyi yumrukladı

Eskişehir'de bir genç müzik ritmine göre graffitiyi yumrukladı

Elinde bir poşet olan genç ara ara koklayarak değişik danslarıyla birlikte duvardaki graffitiyi yumrukladığı anlar vatandaşları şaşırttı.

Eskişehirin Tepebaşı ilçesinde trajikomik bir olay yaşandı.

Elindeki torbayı sık sık koklayan şahıs, sokak müzisyenin çaldığı ritimler eşliğinde duvardaki graffiti resmine doğru yumruk savurdu.

Grafiti ile kendi kendine kavga eden şahıs, çevredekileri güldürürken, bir yandan da korkuttu.

Davranışları dikkat çekti

Vatandaşların dikkatini çeken gencin ilginç davranışlarının sebebinin poşetten kokladığı madde olduğu tahmin edildi.

Olay yerinden uzaklaştı

İHA'nın haberine göre, ilginç hareketler sergileyen genç, şans eseri kimseye zarar vermeden olay yerinden uzaklaştı.