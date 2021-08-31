Kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari aracı çalan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, 150 kilometrelik kovalamacanın ardından Bursa'da yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde alışveriş için markete gelen B.Ö., 26 GA 238 plakalı hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti.

Kısa sürede döneceğini düşünen B.Ö., kontak anahtarını aracın üzerinde bıraktı.

Bu sırada anahtarı fark eden Ahmet A. (19) binerek çalıştırdığı aracı çaldı.

DÖNDÜĞÜNDE ANLADI

Döndüğünde aracının çalındığını anlayan B.Ö., olayı polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Aracın Bursa istikametine gittiğini tespit eden ekipler, durumu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Eskişehir’de çaldığı araçla Bursa’da yakalandı ViDEO

150 KİLOMETRELİK KOVALAMACA İNEGÖL'DE BİTTİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalıntı araçla ilgili harekete geçti.

Kentin girişinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, çalınan aracı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile adım adım takip etti.

Aracın İnegöl ilçesinden giriş yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi durdurmak istedi.

KAÇAMAYACAĞINI ANLADI

Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli Ahmet A., aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla kaçmaya devam etti.

Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri de aracın peşine düşerken Bursa girişinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Yaklaşık 150 kilometre süren kovalamacanın ardından polis ekiplerinin yolu kapattığını gören şüpheli, kaçamayacağını anlayarak aracı durdurup teslim oldu.

ÇALINTI ARAÇLA İSTANBUL'A GİDİP, TATİL YAPACAKTI

Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Ahmet A.'nın ilk ifadesinde üniversite öğrencisi olduğunu, Batman'dan Eskişehir'e otostop yoluyla geldiğini ve Eskişehir'de çaldığı araçla İstanbul'a tatil yapmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

Çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırılan hafif ticari araç sahibine teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli Ahmet A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.