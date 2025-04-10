Eskişehir'de camide yangın tüpüyle oynayan 2 çocukla rahatsızlandı

İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Merve Cami'ne giren bir grup çocuk, tehlikeli bir oyun oynamaya başladı.

Çocuklardan biri, biri caminin, içerisinde bulunan yangın tüpünü alıp diğer çocukların üstüne doğru gitti.

Çocuklar sonra yangın tüpünü de yanlarında götürerek bir parkta oynamaya başladı.

2 ÇOCUK GAZDAN ETKİLENDİ

Elinde yangın tüpünü alan bir çocuk arkadaşlarının üzerine tüpün içindeki basınçlı karbondioksit gazını sıkmaya başladı.

Oldukça yoğun gazı sıkan çocuk arkadaşlarının üzerine bütün tüpü boşaltırken, 2 çocuk gazdan etkilendi.

O ANLAR KAMERADA

Gazın bitmesiyle çocuklar, boş yangın tüpünü parka atıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhtemel bir yangında tüpün boş olduğu akıllara geldiğinde duyarsızlığın boyutu bir kez daha göze çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, aynı yangın tüpü daha önce de caminin içerisine sıkılmış, imam ve eşi tarafından temizlenmişti.

Yine aynı caminin kapısı daha önceden çalınmış, toplanan para ile camiye kapı takılmıştı.

"YANGIN ÇIKSA TÜP YERİNDE YOK"

Caminin uzun yıllardır cemaati ve gönüllü görevlisi olan Durmuş Ali Yüksel, "Ben onu hocamızdan duydum. Akşam saat 18.00'de çalmışlar. Götürmüşler şu parkta tüpü boşaltmışlar sonra da tekrar parka atmışlar.

Muhtemel bir yangın olsa tüp yerinde yok. Boşaltmışlar atmışlar. Daha önce de yangın tüpünü boşalttılar. Girişte ki ayakkabıların olduğu merdiven boşluğuna boşaltmışlar. Hocada temizlemiş orayı. Onu da görmedik biz de zaten. Bu kapıyı çaldılar. Bu kapıyı tekrar yaptırdık.

"KAMERADAN NET BİR ŞEYLER GÖZÜKMÜYOR"

Olaylar oluyor yani bu gençler yapıyor bu hocanın oğlunun bisikleti çalındı onu da kameradan buldular kameramız var ama net bir şeyler gözükmüyor. Bu gençler bir daha böyle işler yapmasalar vatanı millete hayırlı olacaklarsa o şekilde olsunlar. Böyle şeyler yanlış olmaz yani burası Allah'ın evi orada ibadet yapılıyor.

Bu merdiven boşluğunun kapağı açık kalıyor zaten. Çünkü cemaatin misafir cemaat geliyor. Namaz kılmak zorunda. Ama iç kapıyı kilitliyoruz yani. Hani içeri giriyorlar, cihazlar her şey ile oynuyorlar." diye konuştu.