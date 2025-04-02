Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personeli tarafından bir çalışma için caddede çukur açıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından çukur kapatıldı.

ZEMİNDE GÖÇÜK OLUŞTU

Çevre esnafı Ali Doğan, bahse konu zeminin üzerine otomobilini park etti.

Kent genelinde kendisini gösteren yağışın etkisiyle zeminde göçük oluştu.

OLAY ÇEVREDEKİLERCE EKİPLRE BİLDİRİLDİ

Zeminin göçmesi sonucunda Doğan'ın otomobilinin sağ arka tekerleği çukura düştü.

Doğan ve diğer çevre esnafı durumu ESKİ ve polis ekiplerine bildirdi.

OTOMOBİL ÇEKİCİ YARDIMIYLA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ESKİ ekiplerince yapılan incelemenin ardından otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Büyük bir maddi hasarın oluşmadığı görülen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Çukur ise üzerine toprak dökülerek tekrardan kapatıldı.

"ÇOLUK ÇOCUK DA DÜŞEBİLİRDİ"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Ali Doğan şunları söyledi:

Arabamı dükkânın önüne koydum. Tabii yağmur yağmasıyla ESKİ'nin açtığı ve kapattığı çukur çöktü. Arabamın arka tekerleği çukura düştü. Mağdur durumda kaldık ama sağ olsun ESKİ tekrar geldi. Arabamızı bu çukurdan kurtaracaklar, onun için bekliyoruz. Şok olduk.



Araba tamamen çukurun içine düşebilirdi. Ben olmasam başka biri de gidebilirdi, çoluk çocuk da düşebilirdi. Yani her şey olabilirdi. Bu ufak bir afet gibi oldu. Yağmurdan sonra olan bir olay. Şu anda ESKİ ekipleri geldiler, bakacaklar. 'Arabayı kurtardıktan sonra herhangi bir zararı varsa karşılayacağız' dediler.