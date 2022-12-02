Eskişehir'de hastaneden kaçan şüpheli şahıs yakalandı

Bıçaklı yaralama olayına karışan şüpheli şahıs yakalanarak sağlık kontrolleri için hastaneye getirildi. Hastanede uyuşturucu iğne etkisine rağmen kaçan şahıs ormanlık alanda yakayı ele verdi.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde, Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Balsu Caddesi yakınlarında bulunan Efsaneler Sokak’ta iki grup arasında kavga çıktı.

Taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada yakalanan 23 yaşındaki Battal Ç., ekipler tarafından sağlık kontrolü için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis’ine götürüldü.

Sağlık ekiplerinden kaçtı

Çıkan kavgada hem kendisi bıçakla yaralanan, hem de karşı taraftan birisini bıçakla yaralayan şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında kaçtı.

Tedavi için kendisine vurulan uyuşturucu iğnenin etkisi altındayken koşarak hastaneden çıkan şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Eskişehir'de hastaneden kaçan şüpheli yakalandı VİDEO

Ekipler ormanlık alanda yakaladı

Çok sayıda polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakınlarda bulunan bir ormanlık alanda yakalanan şüpheli Battal Ç., kaçtığı hastaneye geri getirildi.

Hastane girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden kaçtın?" sorusuna tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre, Şüpheli Battal Ç., yarım kalan sağlık kontrolünün yapılması için polis ekiplerinin nezaretinde Acil Servis’e götürüldü.