Petrol
87.25
0.43%
Euro
19.6395
0.12%
Dolar
18.6366
0.02%
Altın
1.077
-0.28%
Borsa
4987
-1.18%
Bitcoin
321.969
-0.74%
BTXN Coin
5.53
0.00%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Eskişehir'de hastaneden kaçan şüpheli şahıs yakalandı

    Bıçaklı yaralama olayına karışan şüpheli şahıs yakalanarak sağlık kontrolleri için hastaneye getirildi. Hastanede uyuşturucu iğne etkisine rağmen kaçan şahıs ormanlık alanda yakayı ele verdi.
    • 02.12.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de hastaneden kaçan şüpheli şahıs yakalandı

    Eskişehir'de dün akşam saatlerinde, Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Balsu Caddesi yakınlarında bulunan Efsaneler Sokak’ta iki grup arasında kavga çıktı.

    Taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada yakalanan 23 yaşındaki Battal Ç., ekipler tarafından sağlık kontrolü için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis’ine götürüldü.

    Sağlık ekiplerinden kaçtı

    Çıkan kavgada hem kendisi bıçakla yaralanan, hem de karşı taraftan birisini bıçakla yaralayan şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında kaçtı.

    Tedavi için kendisine vurulan uyuşturucu iğnenin etkisi altındayken koşarak hastaneden çıkan şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Eskişehir'de hastaneden kaçan şüpheli yakalandı VİDEO

    Eskişehir de hastaneden kaçan şüpheli şahıs yakalandı #1

    Ekipler ormanlık alanda yakaladı

    Çok sayıda polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakınlarda bulunan bir ormanlık alanda yakalanan şüpheli Battal Ç., kaçtığı hastaneye geri getirildi.

    Hastane girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden kaçtın?" sorusuna tepki gösterdi.

    İHA'nın haberine göre, Şüpheli Battal Ç., yarım kalan sağlık kontrolünün yapılması için polis ekiplerinin nezaretinde Acil Servis’e götürüldü.

    Eskişehir de hastaneden kaçan şüpheli şahıs yakalandı #2

    Eskişehir de hastaneden kaçan şüpheli şahıs yakalandı #3

    Eskişehir de hastaneden kaçan şüpheli şahıs yakalandı #4


    Kayseri’de, eşine şantaj yapanı öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulandı
    3. Sayfa

    Kayseri’de, eşine şantaj yapanı öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulandı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    İstanbul su kesintisi! O İLÇELERDE BÜYÜK KESİNTİ... İSKİ SORGULA
    Yaşam

    İstanbul su kesintisi! O İLÇELERDE BÜYÜK KESİNTİ... İSKİ SORGULA

    Görüş Bildir