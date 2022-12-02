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- Eskişehir'de hastaneden kaçan şüpheli şahıs yakalandı
Eskişehir'de hastaneden kaçan şüpheli şahıs yakalandı
- 02.12.2022 - 10:44
- Güncelleme : 02.12.2022 - 14:45
Eskişehir'de dün akşam saatlerinde, Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Balsu Caddesi yakınlarında bulunan Efsaneler Sokak’ta iki grup arasında kavga çıktı.
Taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada yakalanan 23 yaşındaki Battal Ç., ekipler tarafından sağlık kontrolü için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis’ine götürüldü.
Sağlık ekiplerinden kaçtı
Çıkan kavgada hem kendisi bıçakla yaralanan, hem de karşı taraftan birisini bıçakla yaralayan şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında kaçtı.
Tedavi için kendisine vurulan uyuşturucu iğnenin etkisi altındayken koşarak hastaneden çıkan şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Eskişehir'de hastaneden kaçan şüpheli yakalandı VİDEO
Ekipler ormanlık alanda yakaladı
Çok sayıda polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakınlarda bulunan bir ormanlık alanda yakalanan şüpheli Battal Ç., kaçtığı hastaneye geri getirildi.
Hastane girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden kaçtın?" sorusuna tepki gösterdi.
İHA'nın haberine göre, Şüpheli Battal Ç., yarım kalan sağlık kontrolünün yapılması için polis ekiplerinin nezaretinde Acil Servis’e götürüldü.