Yol kenarlarında bulunan bu yüksek bariyerler bakın ne işe yarıyormuş… Gün içerisinde herkes işe, okula, gezmeye ya da farklı yerlere giderken yol kenarlarında bulunan bu yüksek bariyerlere denk gelmiştir. Peki ya bu bariyerler neden yapılmıştır? İşte, o yüksek bariyerlerin yapılış amacı…

ensonhaber.com

Gün içerisinde bir yerlere gitmek için kullandığımız yolların bazılarında yüksek bariyerler bulunur. Bu bariyerler düşünüldüğü gibi basit bir amaçla değil aslında ince bir detay düşünülerek yapılmışlardır.

Çoğumuzun yolculuk sırasında fark ettiği bu yüksek bariyerlerin yapılış amacı şaşılmayacak gibi değil. Günlük yaşamın kalitesini arttırmak için düşünülen bu ince detay aslını öğrendiğinizde şaşırtacak.

İşte, o yüksek bariyerlerin amacı…

Bu yüksek bariyerlerin yapılış amacı meğer basit bir amacın çok ötesindeymiş. Yol kenarlarına yapılan bu büyük duvar şeklinde olan barikatlar gürültü kirliliği düşünülerek yapılan önemli bir detay.

Yol kenarlarına yapılan bu ses bariyerleri, genellikle şehirlerde ve yoğun trafikli yollarda görülür. Bu barikatlar gürültüyü azaltmak için tasarlanmış yapılar.

Beton, metal, ahşap veya özel ses emici malzemelerden yapılabilen ses bariyerlerinin amacı, araçların yarattığı gürültüyü, özellikle de yaşam alanlarının yakınında azaltmaktır.