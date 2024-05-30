Eskişehir'de HES trafosu patladı: 14 işçi hastaneye kaldırıldı

DHA
Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Gökçekaya Barajı’na kurulu olan hidroelektrik santralinin üretim tesisi trafosunda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Hemen ardından ise trafoda yangın çıktı.
Tesisteki işçiler yangını kısa sürede söndürürken ihbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
14 işçi hastanelik oldu
Yangını söndürme çalışmalarında oluşan yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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